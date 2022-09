Istat, ricerca e sviluppo a livelli pre-Covid in 2022, +3,9% (2)

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Le imprese che investono di più in ricerca e sviluppo nel 2020 sono concentrate nei settori della produzione di macchinari, autoveicoli e altri mezzi di trasporto: i tre settori insieme rappresentano un terzo della spesa complessiva. Seguono l'elettronica, l'informatica e il comparto della Ricerca con oltre un miliardo di spesa e quote superiori al 6%. Infine, una quota importante e in crescita (+0.9 punti percentuali rispetto al 2019) è quella della farmaceutica.

A livello dimensionale, sono le piccole imprese (con meno di 50 addetti) che vedono il maggiore taglio delle spese in ricerca e sviluppo nel 2020 (-26,5% rispetto al 2019). Una caduta altrettanto importante è registrata nelle imprese di media dimensione (-17,5% rispetto all'anno precedente), mentre le grandi imprese con almeno 250 addetti resistono e sono il soggetto più importante nelle attività di R&S con 10,6 miliardi di spesa.

L'Istat registra contrazioni di spesa in tutte le componenti della ricerca e sviluppo con una maggiore tenuta della ricerca pura. "La ricerca applicata - spiega - che si conferma la principale voce di investimento con 10 miliardi di euro, subisce importanti cadute (-4,4%), mentre la ricerca di base o pura resta sostanzialmente stabile in termini di spesa (5,5 miliardi, pari a -0,5% rispetto all'anno precedente)". (ANSA).