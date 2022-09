Inps: contributo aggiuntivo 1% giornalisti oltre 48.279 euro

(ANSA) - ROMA, 20 SET - I giornalisti dovranno versare il contributo aggiuntivo dell'1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile con lo stesso limite fissato per i lavoratori dipendenti pari per il 2022 a 48.279 euro. Lo precisa l'Inps con un messaggio nel quale si ricorda che il contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti la prima fascia di retribuzione pensionabile è per il 2022 pari a 48.279 euro pertanto l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente questo tetto che rapportato a dodici mesi, è pari a 4.023 euro. Per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica - iscritti alla Gestione sostitutiva dell'AGO, assicurazione generale obbligatoria, Inpgi fino al 30 giugno 2022 - la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% è 46.184 euro. L'importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.849 euro. Dal 1° luglio 2022 però, sono state integralmente trasferite all'Inps le funzioni dell'Inpgi e quindi - spiega l'Istituto - ne consegue "che gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro, in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato, sono determinati secondo le disposizioni che regolano l'iscrizione al Fpld, ivi compresa la disciplina relativa al contributo aggiuntivo dell'1%".

"Per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 - si legge - si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a 48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022". Per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari Inpgi in considerazione del tetto annuale pari a 46.184 euro. (ANSA).