Fisco: Mef,prosegue calo controversie pendenti, su i ricorsi(2)

ROMA, 20 SET - In dettaglio, i ricorsi presentati presso le Commissioni tributarie provinciali (CTP) sono stati pari a 41.047, in aumento del 60,6%, mentre le definizioni, pari a 31.464, hanno registrato una diminuzione del 17%.

Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nello stesso periodo sono 10.853 (-8,6% rispetto al 2021). Le definizioni, che si attestano a 14.559, sono diminuite del 9,5%.

Nelle CTP la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore si è attestata al 51,2%, per un valore complessivo di 2.099,88 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata del 26,3%, per un valore di 678,04 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata del 10,5%, per un valore complessivo di 464,08 milioni di euro.

Nelle CTR la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata del 53,2%, per un valore complessivo di 1.342,02 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata del 28,9%, per un valore complessivo di 603,78 milioni di euro.

Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano l'8,8%, per un valore complessivo di 706,05 milioni di euro.

