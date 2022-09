Energia: Cna Bologna, a rischio produzione pane artigianale

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - "Nei primi 7-8 mesi del 2022 i costi energetici sostenuti dalle imprese che lavorano a ciclo continuo con macchinari alimentati ad energia elettrica o con forni a gas come i panificatori sono in molti casi triplicati rispetto allo stesso intervallo temporale del 2021. L'incidenza dei costi energetici oscilla oggi tra il 5% e il 15%, sostanzialmente il doppio rispetto al 2021". Questo il grido d'allarme lanciato da Matteo Calzolari, presidente dei dolciari e panificatori Cna Bologna, "a causa dell'impatto dei costi di produzione, soprattutto quelli energetici".

Ed è sul fronte del "caro energia" che i panificatori si attendono interventi di aiuto straordinari e urgenti da parte del Governo italiano, seppur dimissionario e da quello che si insedierà dopo le prossime elezioni del 25 settembre. Interventi tendenti all'alleggerimento delle bollette e all'azzeramento di tutti gli oneri di sistema, mettendo un tetto al prezzo del gas a livello europeo. "Il caro bollette sta diventando una variabile incontrollabile per le imprese della panificazione che distrugge bilanci e redditività aziendali, perché ci troviamo con aumenti del 300%", ha aggiunto Calzolari. Inoltre, Cna ritiene opportuno un azzeramento degli oneri del sistema contributivo previdenziale legato ai contratti di lavoro e chiede ai sindacati di collaborare e contribuire all'elaborazioni di proposte da presentare al futuro Governo.

Nell'area metropolitana di Bologna ci sono quasi 200 imprese artigiane che producono e il rischio è che a fine anno molte di queste chiuda l'attività. Oggi, con la sostanziale duplicazione dell'impatto energetico sui costi aziendali si può stimare un raddoppio di quelle percentuali, con un 13% di imprese a rischio di non proseguire l'attività e un 21% costretta a ridurla.

(ANSA).