++ Pensioni: Conte, ricette destra da 30 mld campate in aria ++

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Dobbiamo intervenire e prendere atto che le pensioni sono molto basse ma le ricette della destra non sono praticabili: sono campate in aria, sono una presa in giro!.

Quando si dice di portare tutte le pensioni minime a mille euro vuol dire mettere sul piatto 30 miliardi che non ci sono". Lo ha detto il presidente M5s, Giuseppe Conte, al Forum Ansa.

Per Conte che dice di aver studiato il dossier a lungo tanto da non averlo inserito nel programma. "si può intervenire ad elevare la no tax area da 8,5 a 13 mila euro Questo significa che le pensioni fino a mille euro saranno più pesanti perché detassate" e l'operazione costa 5 miliardi. (ANSA).