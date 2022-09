Pmi:commercialisti Roma,salgono procedure sovraindebitamento

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "A causa della grave situazione economico-finanziaria in cui versa il nostro Paese e della cessazione degli effetti dei provvedimenti emergenziali varati per fronteggiare la pandemia, il numero delle procedure da sovraindebitamento e la loro durata media sono destinati ad aumentare sensibilmente": parola del presidente dell'Ordine dei commercialisti di Roma Giovanni Calì, nel corso convegno nella Capitale. In base all'ultimo monitoraggio statistico del ministero della Giustizia, recita una nota, infatti, "nel 2021 sono state presentate 5.706 istanze di apertura di procedure da sovraindebitamento mentre la durata media delle procedure concluse nel 2021 è stata di oltre 400 giorni (oltre 500 giorni per gli accordi di ristrutturazione dei debiti)". A condurre il dibattito (cui hanno partecipato i referenti degli Occ, Organismi di composizione della crisi, di svariati Ordini dei commercialisti del Paese) il referente dell'Occ dell'Ordine di Roma Marco Carbone, che evidenziato "la necessità, come categoria professionale, di formare adeguatamente i nostri iscritti, che si troveranno sempre più a svolgere il fondamentale ruolo di gestore della crisi e di consulente del debitore", si chiude la nota. (ANSA).