Pmi: Mcc, con basket bond puntiamo anche sul Mezzogiorno

(ANSA) - MILANO, 19 SET - "Con l'operazione Basket Bond Italia, Mediocredito Centrale raggiunge due obiettivi che fanno parte della sua mission: le piccole e medie imprese e il Mezzogiorno". Lo afferma Andrea Miccio, responsabile Small business e finanza innovativa di Mediocredito Centrale nel corso dell'evento di presentazione dell'operazione, a Palazzo Mezzanotte.

"Siamo convinti che, oltre ai rilevanti vantaggi in termini di maggiore durata e di migliori condizioni dei finanziamenti, sia molto importante la crescita culturale che comporta per le imprese la partecipazione a queste operazioni attraverso il confronto con soggetti qualificati come l'arranger o gli investitori istituzionali", spiega Miccio, aggiungendo che, completato il programma Basket Bond Italia, "ne seguiranno presto altri, come quelli previsti dalla Regioni Campania e Lazio".

Da aprile 2019 a oggi Mediocredito Centrale, attraverso i basket bond ha finanziato 114 Pmi emittenti, partecipando alla sottoscrizione di 405,3 milioni di euro di minibond, di cui ha sottoscritto direttamente 190,5 milioni, con una quota di partecipazioni alle singole emissioni che varia dal 35% al 50%.

La quota di imprese del Sud Italia nell'insieme dei programmi cui ha partecipato Mcc, è pari a circa il 90%. Circa l'80% degli importi sottoscritti direttamente da Mcc è andato a finanziare imprese del Mezzogiorno. (ANSA).