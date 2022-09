Pernigotti: Mise; cig prorogata,ok a nuovo piano industriale

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Raggiunto l'accordo tra azienda e sindacati per la proroga di un anno della cassa integrazione dei lavoratori della Pernigotti. È l'esito dell'esame congiunto svolto oggi in videoconferenza alla presenza dei Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, delle Regioni Piemonte e Lombardia, dell'azienda, di Jp Morgan e delle organizzazioni sindacali.

Il Mise, rappresentato dal coordinatore della Struttura di crisi d'impresa Luca Annibaletti, - sottolinea una nota dello stesso ministero - ha espresso parere positivo al piano industriale presentato da Jp Morgan per il rilancio delle attività produttive della storica azienda dolciaria di Novi Ligure.

L'intesa raggiunta tra le parti è propedeutica alla formalizzazione dell'accordo di cessione della Pernigotti tra i nuovi acquirenti e il gruppo turco Toksoz previsto entro la fine del mese di settembre. (ANSA).