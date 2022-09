Pensioni:Molinari,quota 41 costa 4,5 mld,reddito costa il doppio

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Quota 41 costa 4 miliardi e mezzo: questi soldi si possono recuperare dal reddito che costa il doppio. Il provvedimento sul reddito è scritto bene, purtroppo l'applicazione non ha dato risultati sperati. L'assegno viene ricevuto ma le politiche attive per il lavoro non funzionano. Il Reddito rimanga ma solo per chi non può lavorare". Lo afferma il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, al Forum ANSA. (ANSA).