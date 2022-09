Landini, tanti i 18 punti di Confindustria, uno se li scorda

(ANSA) - BOLOGNA, 19 SET - "I 18 punti di Confindustria sono tanti, uno se li scorda, io invece vorrei parlare dei cinque nostri punti, noi ne chiediamo meno, ci accontentiamo. Il primo è aumentare gli stipendi e le pensioni, molto preciso. Il secondo è fare una riforma fiscale degna di questa nome che vuol dire che chi più ha più deve pagare, non la flat tax, ma una progressività vera in questa direzione". Lo ha detto il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine dell'incontro 'Ascoltate il lavoro' a Reggio Emilia.

"Il terzo punto - ha proseguito Landini - è basta precarietà, cambiare le leggi e avere una unica assunzione a tempo indeterminato, fondato sulla formazione. Il quarto è non morire più sul lavoro e quindi investire sulla prevenzione e chiudere le imprese che non rispettano queste norme e il quinto punto è combattere l'illegalità a partire dal sistema degli appalti". Infine il segretario Cgil ha sottolineato che per le imprese "è il momento di investire: so che gli imprenditori non sono tutti uguali, io sono proprio perché vengano favoriti e sostenuti quelli che anziché portare i soldi all'estero li investono nel nostro paese, che non delocalizzano le produzioni e che sono in grado di creare lavoro qui. Proposte precise - ha concluso -, ne bastano 5 come le dita di una mano così le persone se le ricordano". (ANSA).