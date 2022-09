Istat: cala disoccupazione in Vda, ma solo tra gli uomini

(ANSA) - AOSTA, 19 SET - Aumenta l'occupazione e cala la disoccupazione in Valle d'Aosta nel secondo trimestre 2022. In base ai dati Istat dei giorni scorsi, il tasso di occupazione è salito al 69,4%, rispetto al 65,6% dello stesso periodo del 2021. Parallelamente, la disoccupazione è calata dal 7% al 6,2%: se tra gli uomini è diminuita (dal 6,5% al 4,8%), tra le donne è lievemente cresciuta (dal 7,5% al 7,8%).

A livello nazionale l'occupazione è passata dal 58,2% al 60,5% mentre nel Nord-Ovest dal 65,7% al 67,7%. La disoccupazione in Italia è calata dal 9,8% all'8,1% (tra le donne dall'11% al 9,4%) mentre nel Nord-Ovest dal 6,8% al 5,7% (tra le donne dal 7,6% al 6,9%). (ANSA).