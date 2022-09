Inps: assegno per scivolo lavoratori credito fino a 7 anni

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Per i lavoratori del settore del credito che escono dal lavoro entro il 30 novembre 2022 lo "scivolo" verso la pensione può durare fino a sette anni. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio nel quale spiega che la misura vale per accordi di uscita entro il 30 novembre 2022.

Il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, compreso quello con qualifica di dirigente può essere ammesso a fruire dell'assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico (il più prossimo tra quello anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro". Per il 2016 e il 2017 la durata è stata estesa a sette anni. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe) ha stabilito di estendere la durata massima dell'assegno straordinario, da cinque a sette anni, anche per l'anno 2022. Con il decreto interministeriale del 22 giugno 2022 - spiega l'Inps - è stato modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nella parte relativa alla durata massima dell'assegno straordinario. "Pertanto, conclude l'Istituto, per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nell'anno 2022 (ultima decorrenza ammessa primo dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette anni)". (ANSA).