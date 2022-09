Innovaway: bond sottoscritto integralmente da Cdp e Mcc

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Innovaway, gruppo di progetti e servizi di trasformazione digitale, ha emesso un bond sottoscritto integralmente in quote paritetiche da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC) inserito all'interno di un basket garantito dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Il bond, di 3,5 milioni, è stato presentato a Milano nella sede di Borsa Italiana e fa parte del programma di emissioni Italia Basket Bond promosso da Elite, parte del Gruppo Euronext, con Banca Finint in qualità di Arranger.

Innovaway, con oltre mille dipendenti e un fatturato aggregato di cinquanta milioni, annovera tra i 150 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell'industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico.

