Francia: attriti nella maggioranza su riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 19 SET - L'intenzione del governo francese di accelerare il lancio della riforma pensionistica già a fine settembre suscita perplessità nella stessa maggioranza di Emmanuel Macron e l'altolà dei sindacati. L'ipotesi serpeggiata in questi ultimi giorni nei corridoi dell'esecutivo è che si proceda all'adozione della contestata riforma per direttissima, attraverso un emendamento contenuto nella manovra finanziaria 2023 per la Sécurité sociale (il welfare francese), prevista per fine settembre. Un'idea che non sembra convincere.

Francois Bayrou, capo del partito centrista MoDem che appoggia la maggioranza, mette in guardia da ogni "forzatura" e chiede un massimo di concertazione per evitare di "spaccare la società francese". Mentre il leader del sindacato Cfdt, Laurent Berger, in genere aperto alla concertazione, avverte che questa volta si opporrà "frontalmente", se la riforma dovesse passare in questo modo. Un'altra opzione sul tavolo, decisamente più consensuale, sarebbe quella di fornire il tempo necessario a un ampio dibattito, con la presentazione di un testo di legge a inizio 2023.

Oggi, i sindacati sono stati ricevuti al ministero del Lavoro e la pista di una riforma adottata attraverso la manovra sulla Sécurité sociale non è stata scartata dal ministro del Lavoro, Olivier Dussopt. I sindacati si sono quindi mostrati uniti contro questa ipotesi che a loro avviso "incendierebbe il Paese".

Seppellita a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento del coronavirus, la riforma previdenziale è stata tra le grandi promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato.

Nella campagna elettorale che lo ha riconfermato all'Eliseo, la scorsa primavera, il presidente si è impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione. (ANSA).