Fisco: Salvini, bancomat obbligatorio arricchisce solo le banche

"L'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non è quella c... del bancomat obbligatorio che arricchisce solo le banche, ma è abbassare le tasse, rendere possibile e conveniente pagare le tasse". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Bari, aggiungendo l'esigenza di "bloccare milioni di cartelle esattoriali dell'Agenzia delle entrate".