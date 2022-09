Elezioni: Della Vedova,pensioni? Servono più risorse per giovani

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Ancor più sbagliato del Reddito di cittadinanza è stato Quota 100. Noi proponiamo come meccanismo sulla previdenza di fissare un'età come quella della Fornero, 67 anni, e prevedere dei meccanismi di flessibilità che comportino una riduzione degli importi, tranne che per lavori usuranti, e quota donna resta. Nella media bisogna rimanere ai quei principi". Lo ha dichiarato Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, e sottosegretario agli Esteri, ospite del Forum ANSA.

"Non possiamo pensare di mettere tutte le risorse sempre sui pensionati e i pensionandi - ha aggiunto -. So che elettoralmente è più facile, so che votano più pensionati e pensionandi che ragazzi, ma vanno messe più risorse sui giovani.

Anche per far sì che restino in Italia. È da matti pensare di usare il Pnrr per altro. Dobbiamo far fare un salto alla capacità dell'Italia di attrarre investimenti". (ANSA).