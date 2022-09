Elezioni: Confindustria Caserta incontra candidati

(ANSA) - CASERTA, 19 SET - Un ciclo di incontri con i candidati dei principali schieramenti in campo alle prossime consultazioni è stato organizzato da Confindustria Caserta presso la propria sede. Oggi è andato in scena il tavolo tra il Presidente dell'associazione datoriale, Beniamino Schiavone, i componenti del Consiglio Generale, e i candidati di Terzo Polo e coalizione di centrosinistra. Primo incontro con i candidati della lista Azione-Italia Viva Stefania Modestino (capolista al Senato nel collegio Campania 2) e Ovidio Marzaioli (collegio uninominale senatoriale di Caserta); quindi è stata la volta dei candidati di centrosinistra Tommaso De Simone (collegio uninominale del Senato di Caserta) e Stefano Graziano (capolista Pd nel collegio Caserta-Benevento). Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 21 settembre, quando, ad incontrare i vertici di Confindustria Caserta saranno i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle e della coalizione di centrodestra. "Per noi è fondamentale che la politica e le imprese stabiliscano un dialogo costante - ha spiegato il Presidente di Confindustria Caserta, Beniamino Schiavone - soprattutto in vista dell'adozione di provvedimenti strategici e di forte impatto per la nostra comunità. Viviamo una crisi senza precedenti, e molte aziende sono di fronte ad un drammatico bivio: resistere, aumentando i prezzi, laddove possibile, a spese del consumatore finale, o chiudere, ipotesi che va scongiurata in tutti i modi ma che - ahimè - ha già costretto alcune realtà a sospendere la produzione. Se si ferma l'industria, si ferma il Paese. Per questo - ha concluso Schiavone - chiediamo alle forze politiche, al di là delle differenze di partito, di impegnarsi nel trovare soluzioni urgenti e valide per dare un sostegno concreto alle imprese. Chiediamo, inoltre, di fare fronte comune in Europa al fine di sensibilizzare le istituzioni su questi temi, in particolare il tetto al prezzo del gas, con azioni e tempi certi". (ANSA).