Edilizia: Cna-Confartigianato Prato-Pistoia,è allarme lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - "Se le piccole imprese della filiera delle costruzioni non potranno incassare i 5,2 miliardi di crediti fiscali per lavori incentivati dai bonus edilizia andranno in fumo 47 mila posti di lavoro". E' l'allarme lanciato da Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato e Confartigianato Imprese Pistoia, in una iniziativa a cui hanno preso parte i candidati alle elezioni politiche Chiara Bartalini (M5S), Erica Mazzetti (Forza Italia), Nicola Del Sarto (Terzo polo).

Le associazioni chiedono di stabilizzare le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici a destinazione residenziale; rendere strutturale il Superbonus 110%; estendere agli insediamenti produttivi tutti i bonus fiscali; liberare le imprese dai crediti 'incagliati' nei cassetti fiscali, non gestibili sul mercato bancario, e per scongiurare il conseguente fallimento per crisi di liquidità.

I dati di Enea, aggiornati al 31 luglio 2022, riguardanti i lavori realizzati con il Superbonus 110%, in Toscana, evidenziano un totale di 17.429 asseverazioni, un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a circa 2,426 miliardi di euro, un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione pari a circa 1,751 miliardi. La percentuale dei lavori realizzati pari al 72,2%. (ANSA).