Da Comune Milano e Assimpredil protocollo per inclusione Pmi

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Un protocollo d'intesa per promuovere la concorrenza e favorire l'inclusione e l'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento dei lavori pubblici. A siglarlo sono stati il Comune di Milano e Assimpredil-Ance, l'associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza. L'intento è fare in modo che le Pmi possano partecipare alla gara con i diritti e le tutele di chi fa parte di un raggruppamento, non con la debolezza di un subappaltatore.

Il Comune relativamente agli appalti finanziati con gli investimenti previsti dal Pnrr e a quelli di importo superiore alle soglie europee e di considerevole complessità tecnica, si impegna a valorizzare le piccole e medie imprese, garantendo un loro effettivo coinvolgimento nelle procedure di evidenza pubblica, sia in termini di partecipazione alla gara sia durante la fase esecutiva istruendo le procedure attraverso alcuni criteri. Come ad esempio la semplificazione delle gare e una riduzione degli adempimenti amministrativi e degli oneri a carico delle Pmi, oppure l'introduzione di criteri premiali della valutazione per gli offerenti che sapranno coinvolgere le piccole e medie imprese nella fase esecutiva.

Assimpredil Ance da parte sua promuoverà nei confronti delle proprie imprese associate forme di gestione collaborativa tra tutti i soggetti della filiera produttiva sollecitando l'adozione di best practices e modelli di organizzazione e gestione della commessa che valorizzino il ruolo, la peculiarità e le aspettative qualificate di tutti i soggetti coinvolti. "A me pare che a Milano l'idea di lavorare insieme ci sia molto di più che nelle altre realtà - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso dell'assemblea di Assimpredil Ance -.

Questo è il segreto per cui la città va avanti. La mia promessa è di essere vicini al vostro settore e quindi vicini alla città perché con un ridisegno contemporaneo la avremo ancora migliore". (ANSA).