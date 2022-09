Confronto tra Speranza e rappresentanti professioni sanitarie

(ANSA) - NAPOLI, 19 SET - Copertura integrale dei costi della bolletta energetica sostenuta nel 2022 da Asl e ospedali (un provvedimento ad hoc è già stato approvato in Consiglio dei ministri e andrà in Gazzetta nei prossimi giorni), lotta al precariato, valorizzazione delle professioni sanitarie e investimenti sul Servizio sanitario nazionale in deroga ai ferrei tetti applicati prima del suo mandato dal Ministero dell'Economia e finanza. Sono i punti affrontati dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha incontrato poco fa a Napoli, nella sede del Centro direzionale, Franco Ascolese presidente dell'Ordine delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta insieme al Consiglio direttivo e ai presidenti delle commissioni d'Albo dell'Ente Al centro del confronto, durato circa un'ora, anche il nodo posto da Ascolese relativo al personale (dei 19 profili oltre che medici e infermieri) che manca in corsie, ospedali e sui territori e che rischia di vanificare gli sforzi e gli investimenti strutturali in Salute previsti dal Pnrr. Fari puntati infine sul precariato, questione posta da Gennaro Capasso dell'albo dei tecnici di laboratorio, "che investe in pieno le professioni sanitarie poco rappresentate nelle piante organiche delle aziende sanitarie salvo reclutamenti con contratti di lavoro atipici e paghe inadeguate". Infine la giungla dei contratti di lavoro capestro per i camici bianchi impiegati nell'area della riabilitazione del settore privato accreditato (Fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, ecc) su cui è intervenuto Paolo Esposito presidente della Commissione d'albo dei fisioterapisti e presidente in pectore del nuovo Ordine professionale a cui ha dato vita una settimana fa per decreto proprio Speranza.

Il ministro uscente del governo Draghi ha risposto a tutte le domande ricordando lo sforzo fatto dal suo Dicastero per portare sul fondo sanitario nazionale 3,3 miliardi all'anno in più (10 in tre anni) contro 1 miliardo all'anno previsto dai precedenti Governi a cui va aggiunto 1 miliardo di extra appostato sulla spesa pluriennale e strutturale per il personale. Da aggiungere bere c'è il 10 per cento in più assicurato su tutti i tetti di spesa delle varie voci di costo della Sanità (farmaceutica, privato accreditato, beni e servizi ecc.) che vincolano la tenuta dei conti del Servizio sanitario nazionale. E infine Speranza ha ribadito anche l'importanza dei 625 milioni del Pon Salute "di cui si parla poco e che stanno impiegati per ridurre le differenza tra aree territoriali e in Italia da appostare sulla frattura Nord sud". (ANSA).