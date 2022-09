Confindustria Romagna, percorso comune per territorio attrattivo

(ANSA) - FORLI, 19 SET - Di fronte all'attuale scenario economico italiano e internazionale occorre "portare avanti un percorso comune di condivisione per rendere la Romagna sempre più attrattiva, partendo dalla considerazione di dovere affrontare un momento difficile a causa della guerra in Ucraina, dell'aumento del costo dell'energia, della crescita del costo delle materie prime e la difficoltà di reperirle" . E' quanto è emerso da un incontro tra i rappresentanti della delegazione forlivese di Confindustria Romagna, presieduta da Giovanni Giannini, e il presidente della Camera di Commercio di Forlì, Carlo Battistini.

A giudizio degli industriali romagnoli i campi su "cui agire" per rendere il territorio "sempre più competitivo a livello internazionale" sono quelli di "infrastrutture efficienti" e di una "Romagna green energy valley d'Italia, di investimenti in digitalizzazione e sostenibilità, formazione dei giovani e politiche di welfare adeguate ai difficili tempi che stiamo vivendo".

Pertanto, chiosano gli imprenditori della Romagna "siamo convinti che, lavorando insieme, collaborando e confrontandoci costantemente per sviluppare i punti di forza e risolvere le problematicità, potremo superare questo complicato momento storico e raggiungere un nuovo periodo di sviluppo". (ANSA).