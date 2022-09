Cdp: dal 2017 Basket Bond per 700 milioni,sostenute 150 Pmi

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Cassa Depositi e Prestiti ha preso parte a tutte le principali operazioni di Basket Bond lanciate in Italia. Dal 2017 fino ad oggi sono state perfezionate 10 operazioni, che hanno visto coinvolte più di 150 piccole e medie imprese, per un importo che supera i 700 milioni di euro". Lo ha detto il vicedirettore generale e direttore business di Cdp, Massimo Di Carlo, in occasione della presentazione del Basket Bond Italia a Palazzo Mezzanotte. Il nuovo programma di Basket Bond Italia del valore di 150 milioni di euro, presentato oggi insieme a Bei, Mediocredito Centrale, Banca Finint ed Elite, rappresenta "un ulteriore passo nel percorso di accompagnamento al mercato dei capitali delle imprese italiane attraverso strumenti di finanza alternativa", ha aggiunto Di Carlo, sottolineando che questo innovativo meccanismo dei basket bond "soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, attraverso uno strumento complementare al canale bancario, destinato a supportare i piani di sviluppo e di investimento delle stesse". L'obiettivo di Cdp è quello di "rendere sempre più ampia e scalabile l'operatività sui basket bond", operazioni in cui Cassa Depositi e Prestiti agisce nel ruolo di "Anchor Investor" investendo in titoli rappresentativi di un paniere di minibond emessi da Pmi e Midcap, riuscendo a "sostenere imprese che, per dimensioni e ticket di intervento, non sarebbero raggiungibili in modalità diretta con operazioni single name". (ANSA).