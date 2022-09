Cdp: dal 2017 Basket Bond per 700 milioni,sostenute 150 Pmi(2)

(ANSA) - MILANO, 19 SET - L'operazione di Basket Bond ha "effetti tangibili, che sono: tassi di interesse più bassi rispetto all'ordinario, la possibilità di non fornire garanzie reali o finanziarie sull'operazione e la durata che è discontinua rispetto al settore del canale ordinario bancario (ovvero 6-7 anni contro 3-5 anni)", spiega Andrea Nuzzi, responsabile Imprese e Istituzioni Finanziarie di Cdp. Ci sono poi anche effetti intangibili, in quanto, l'operazione "permette alle aziende piccole e medie e midcap di avere contatti con investitori istituzionali di elevato livello, permette di far risparmiare costi, e supporta l'accompagnamento al mercato dei capitali di aziende che non sono abituate. Di fatto promuoviamo la managerializzazione delle aziende italiane in coerenza con il programma Elite di Borsa Italiana". Per l'amministratore delegato di Borsa Italiana, Fabrizio Testa, queste operazioni "fanno sì che le aziende possano avvicinarsi al mercato dei capitali con degli strumenti alternativi". In particolare, "questo strumento alternativo, che è il basket bond Italia, permette di raggiungere obiettivi di investimento e dare flessibilità alle aziende piccole e medie". (ANSA).