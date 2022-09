Cdp con Mcc, 150 milioni a sostegno di Pmi e Mid-Cap

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Sostenere i piani di investimento delle imprese con strumenti di finanza alternativa, rafforzandone la competitività in Italia e all'estero. Questo il principale obiettivo del nuovo programma 'Basket Bond Italia' del valore di 150 milioni presentato oggi a Palazzo Mezzanotte da Banca Europea per gli Investimenti (Bei), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), Mediocredito Centrale (Mcc), Banca Finint, Assindustria Venetocentro ed Elite.

La prima emissione da 47,5 milioni favorisce i piani di sviluppo di nove imprese attive su tutto il territorio nazionale: quattro aziende del Nord (Antonio Carraro, Novation Tech, Telebit e Industrial Cars) e cinque del Centro-Sud (Futur Box, Graded, Innovaway, Netcom Engineering, Patrone e Mongiello). Ognuna di queste aziende ha emesso minibond, tutti della durata di sei anni comprensivi di preammortamento, raccogliendo risorse utili a sostenere i rispettivi piani di investimento e sviluppo in Italia e all'estero. La sottoscrizione dei minibond è avvenuta attraverso una società veicolo - Special Purpose Vehicle (SPV) - che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti da Cdp e Mcc, in quote paritetiche. Il nuovo programma, che si concluderà a fine 2022, beneficia della garanzia con risorse del Fondo paneuropeo di Garanzia (Feg), gestito dal Gruppo Bei, parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi approvato dalla Ue per arginare gli impatti della pandemia. (ANSA).