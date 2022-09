Caro energia: da Banca Aidexa plafond 50 milioni per le pmi

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Evitare lo stop della catena produttiva nonostante i rincari energetici e l'inflazione è diventata una vera e propria sfida per le piccole e medie imprese italiane, sempre più appesantite dal caro bollette. A correre in loro aiuto Banca AideXa, la fintech fondata da Roberto Nicastro (presidente) e da Federico Sforza (ceo), che per i prossimi 12 mesi ha stanziato 50 milioni di euro.

"Stanziare 50 milioni di euro in favore delle pmi significa alleggerire la pressione sulle casse di piccole imprese energivore, spesso dimenticate dai grandi istituti, in attesa che anche a livello statale arrivino i fondi necessari a non causare stop produttivi", sottolinea Sforza. (ANSA).