Caro bollette: Confcooperative,Rsa Toscana vicine a collasso (2)

(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - "Facendo nostro l'appello che le 19 Associazioni nazionali rivolgono al Governo - afferma Alberto Grilli, presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, nella stessa nota - ribadiamo con forza la necessità che le Istituzioni, a tutti i livelli, si sensibilizzino e intervengano urgentemente. Le realtà che operano in questo settore non sono più in grado di assorbire i costi a loro imputati da un sistema che continua a non comprendere l'importanza di queste attività, dal punto di vista umano, solidale ed economico. Stiamo assistendo ad un tentativo di scaricare sulle cooperative, sulle famiglie e sugli utenti le inefficienze del sistema. Abbiamo superato il punto di non ritorno".

"Siamo arrivati all'assurdo del rischio di tagli al personale o di chiusura delle strutture - dichiara Anna Batini, coordinatrice di Confcooperative-Sanità Toscana - in una crisi che deve trovare soluzione immediata. Le Rsa e tutte le figure professionali che lavorano al loro interno svolgono un ruolo fondamentale per le persone più fragili del nostro territorio, in particolare anziani non autosufficienti. Si tratta di strutture insostituibili nella filiera sociosanitaria e che devono essere tutelate e supportate con ogni mezzo possibile. È evidente che il segno lasciato dalla pandemia e, in questi ultimi tempi, dai rincari energetici rischia di compromettere la sopravvivenza di queste strutture". (ANSA).