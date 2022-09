Camere commercio: Sangalli confermato presidente a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 SET - È stato rinnovato il Consiglio della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per il periodo 2022-2027: confermato presidente Carlo Sangalli, rieletto all'unanimità dai nuovi consiglieri, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e sociale.

"Credo che la coesione sia l'elemento più importante del nostro sistema imprenditoriale - commenta Sangalli - che mette insieme i territori di Milano, Monza Brianza e Lodi: una coesione che, nel rispetto delle differenze, non è una somma algebrica ma una opportunità strategica e politica. Una coesione che è diventata fondamentale per rispondere, come Camera di commercio, alle crisi senza precedenti che stiamo affrontando. E le nostre imprese, per vincere le sfide che ci aspettano chiedono più semplificazione, più innovazione e coinvolgimento nelle scelte e nei progetti futuri che riguardano i nostri territori", conclude il confermato presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

In cinque anni le imprese di Milano Monza Brianza Lodi aumentano del 3,1%, decisamente al di sopra del dato lombardo (+0,6%) e nazionale (+0,5%), spiega un comunicato della Camera di commercio, nel quale si aggiunge che "ritrovare la via della crescita sarà il primo obiettivo del nuovo Consiglio dell'ente, attraverso interventi mirati di supporto alle imprese e al territorio per essere pronti ad affrontare le sfide che attendono il sistema economico a partire dai giochi olimpici invernali, Milano Cortina 2026". (ANSA).