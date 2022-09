Camere commercio: Mandelli, auguri a Sangalli, punto riferimento

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Auguri di buon lavoro a Carlo Sangalli, confermato all'unanimità presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. La sua figura è un punto di riferimento per il mondo del commercio lombardo e del Paese, un settore che vive grandi difficoltà ma che è fondamentale per la ripresa del sistema. Le competenze, la professionalità e l'esperienza di Sangalli saranno ancora determinanti per il colloquio costruttivo con le istituzioni, con il comune obiettivo di lavorare nell'interesse dell'Italia e degli italiani". Lo dichiara il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli. (ANSA).