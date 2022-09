Camere Commercio: Fontana, bene rielezione Sangalli a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 SET - È "una ottima notizia in una fase così delicata per la economia del Paese e, in particolare, per il comparto del commercio e dei servizi" la "conferma unanime di Carlo Sangalli come presidente della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi". Lo scrive il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in una nota.

"Carlo è punto di riferimento nazionale - spiega - per questo mondo così decisivo che ha bisogno di una guida forte e di esperienza per superare le attuali difficoltà". La collaborazione istituzionale fra la Regione Lombardia e la Camera di Commercio "proseguirà con la intensità di sempre per assicurare la ripresa e per lavorare all'interesse dei lombardi e del nostro Paese". (ANSA).