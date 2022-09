ANSA/Al via Basket Bond di Cdp e Mcc, 150 milioni per le Pmi

(di Chiara Di Michele) (ANSA) - MILANO, 19 SET - Per sostenere i piani di investimento delle imprese con strumenti di finanza alternativa, prende il via il nuovo programma Basket Bond Italia del valore di 150 milioni di euro, che vede Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Mediocredito Centrale (Mcc) come investitori con quote paritetiche, e beneficia della garanzia della Banca Europea per gli investimenti. La prima emissione di 47,5 milioni coinvolge nove imprese attive su tutto il territorio: quattro aziende del Nord (Antonio Carraro, Novation Tech, Telebit e Industrial Cars) e cinque del Centro-Sud (Futur Box, Graded, Innovaway, Netcom Engineering, Patrone e Mongiello). Ogni azienda ha emesso minibond della durata di sei anni (comprensivi di preammortamento), la cui sottoscrizione è avvenuta attraverso una società veicolo - Special Purpose Vehicle (SPV), che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti da Cdp e Mcc. Si tratta di "un ulteriore passo nel percorso di accompagnamento al mercato dei capitali delle imprese italiane attraverso strumenti di finanza alternativa", spiega il vicedirettore generale e direttore business di Cdp, Massimo Di Carlo, convinto che "questo innovativo meccanismo dei basket bond soddisfi le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, attraverso uno strumento complementare al canale bancario".

Dalla prima emissione del 2017, la Cassa "ha preso parte a tutte le principali operazioni di Basket Bond lanciate in Italia". Ad oggi ne sono state perfezionate 10 che hanno coinvolto più di 150 Pmi per un importo di oltre 700 milioni di euro. L'obiettivo è quello di "rendere sempre più ampia e scalabile l'operatività sui basket bond", operazioni in cui Cassa agisce nel ruolo di "Anchor Investor". Il nuovo programma, presentato a Palazzo Mezzanotte da tutti i partner, è promosso da Banca Finint nel ruolo di arranger in cooperazione con Assindustria Venetocentro, ed Elite; si concluderà a fine 2022 e ha la garanzia del Feg (Fondo paneuropeo di Garanzia), uno dei pilastri del pacchetto di misure da 540 miliardi approvato dall'Ue per arginare gli impatti della pandemia. "Negli ultimi 5 anni la Bei ha sostenuto oltre 264 mila Pmi italiane con 26,2 miliardi di prestiti, garanzie e investimenti - spiega Gilles Badot, direttore Dipartimento Mare Adriatico e Iberia della Banca Europea per gli Investimenti -. Tuttavia non è mai mancata la spinta a incentivare le imprese nella ricerca di canali di finanziamento alternativi ai prestiti", in quanto rappresentano "un'occasione per evolversi e diversificare le proprie fonti di raccolta".

(ANSA).