Moda: il Pronto Made in Italy sfila a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Trasferito all'ultimo momento dalla Scalinata del Pincio al Teatro Arena del Sole, a causa del maltempo che in mattinata aveva impedito il montaggio delle strutture, si è svolto ieri sera l'evento Winter Melody. Un appuntamento promosso da Centergross, che dal 2019 apre il tour delle fashion week autunnali, anticipando di pochi giorni Milano.

Il colosso del Pronto Moda Made in Italy ha portato in passerella 16 dei brand che operano nel complesso alle porte di Bologna. Per la prima volta hanno sfilato anche i bambini con tre linee a loro dedicate.

"Winter Melody ancora una volta ci ha unito tutti, operatori e aziende del Centergross, Istituzioni, che ringrazio per il prezioso e imprescindibile aiuto - ha detto il presidente Piero Scandellari, presidente di Centergross, che quest'anno festeggia i 45 anni di attività, per celebrare i quali è stato prodotto un docufilm.

"La moda a Bologna ha origini antiche e lo dimostra anche il nostro docufilm 'Bologna: arte, moda e cultura' - ha aggiunto il presidente - Un emozionante racconto e un omaggio al passato e al presente che lega Bologna alla Moda e all'industria". Un racconto che parte da Bologna capitale della seta e della moda per oltre 800 anni con un fiorire di micro e piccole imprese che hanno contribuito alla ricchezza del territorio fino ad arrivare all'attualità con Centergross.

"Abbiamo la stessa superficie dellExpo di Milano del 2015, 1 mln di mq - ha poi concluso Scandellari ricordando i numeri di Centergross, 700 aziende di cui oltre 400 di moda, settore che qui fattura 3,5 miliardi all'anno e conta migliaia di dipendenti oltre l'indotto. - Solo che Expo è durato 6 mesi". Durante la serata, presentata da Eleonora Di Miele, la sfilata è stata intervallata da momenti musicali con il sassofonista Andrea, il trombettista Pasquale Paterra e Matteo Geminiani con la sua chitarra. (ANSA).