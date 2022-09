ANSA-BOX/Maltempo: allarme Confindustria, danni a 200 aziende

(ANSA) - SENIGALLIA, 18 SET - "Un'attività su 3 a Senigallia farà fatica a ripartire per i danni subiti dall'alluvione, la verità è che non è stato fatto abbastanza per prevenire queste catastrofi. Qui dall'inizio del '900 a oggi di alluvioni ce ne sono state 13 e oggi, 8 anni dopo quella del 2014, ci troviamo ancora nella stessa situazione. Di sicuro non è stato fatto abbastanza". A dirlo all'ANSA è Giacomo Bramucci, responsabile della Confcommercio di Senigallia, il centro più grande colpito dall'ondata di maltempo del 15 settembre che oltre alle 11 vittime finora accertate ha provocato ingenti danni economici.

Tutti ancora da quantificare, come sottolinea il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini. "Ci vorranno giorni per capire - dice - ma sono oltre 200 le aziende che hanno avuto danni".

Secondo Bramucci, l'esondazione questa volta "è peggio di quella del 2014 per l'estensione e per l'impatto sulle attività commerciali. Ma sappiamo che siamo sula stessa linea con le attività industriali e agricole. Abbiamo bisogno di risorse subito, anche per esigenze di liquidità. Lo abbiamo chiesto oggi in una riunione con l'assessore regionale competente; un primo aiuto subito, una moratoria sui mutui, che ci risulta sia stata già concessa dall'Abi, ma anche una cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle aziende che non potranno riaprire subito. C'è tutto un mondo - sottolinea Bramucci - che gira intorno al commercio, alla ristorazione, al turismo, ai servizi. Venivamo da una stagione che faceva ben sperare dopo 2 anni di pandemia. Invece - si accalora - questo disastro ha stroncato ogni speranza che questo potesse anno della ripresa".

"Orami siamo in presenza di una crisi climatica - aggiunge - eventi come questo potranno ripetersi, bisogna essere pronti. E allora bisogna fare qualcosa di più e di diverso di quanto si à fatto sinora, magari passando sopra qualche vincolo in modo da far andare avanti i lavori , è una questione di sopravvivenza delle persone delle attività e delle famiglie".

Sulla stessa lunghezza d'onda Bocchini, che non ritiene sia (ancora) il momento delle polemiche. Ma, sottolinea, "in molte fabbriche non è nemmeno possibile entrare, perché non ci sono più le strade di accesso. Ostra è completamente isolata. Abbiamo fatto un censimento, sono oltre 200 le aziende dei nostri associati che hanno segnalato danni a capannoni, pianti, magazzini, prodotti. Una decina quelle in cui non si riesce nemmeno a entrare". Solo in un secondo momento, quindi "si potrà fare un calcolo dei danni: ad esempio i macchinari, quali si possono usare, quali vanno riparati e a che prezzo, quali saranno da buttare. Prima di una decina di giorni non se ne parla". Le segnalazioni di danni "arrivano da un territorio molto vasto, dal Fabrianese, dall'Ariston di Genga e giù per tutta la vallata del Misa. Le tipologie merceologiche sono le più svariate". Ha invece già fatto una prima stima Coldiretti, la cui presidente Maria Letizia Gardoni parla di "milioni di danni", tra colture, serre, attrezzature, impianti di trasformazione alimentare. (ANSA).