Gas: Danti (Iv), 'a pmi Ue dia risposte urgenti su prezzi'

(ANSA) - STRASBURGO, 17 SET - "Per le pmi serve dare risposte urgenti sui prezzi dell'energia, e in questo senso accogliamo con favore le recenti proposte sugli interventi emergenziali da mettere in campo per i prossimi mesi, e dobbiamo lavorare per un quadro normativo sempre più favorevole che riduca gli oneri amministrativi e semplifichi le procedure burocratiche" così l'eurodeputato di Italia Viva e Renew Europe Nicola Danti intervenendo questa mattina durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

"Ieri abbiamo ascoltato le parole della Presidente von der Leyen sulle proposte in arrivo per le Pmi. Bene, ma facciamo presto, dobbiamo attrarre le imprese, non spingerle a delocalizzare e fare sì che il rispetto degli alti standard lavorativi e ambientali, diventi un valore aggiunto e non una minaccia alla loro sopravvivenza" conclude. (ANSA).