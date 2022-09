Fisco:Salvini,spiragli su delega fiscale?Valuteranno capigruppo

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Valuteranno i capigruppo, non porto via il mestiere ad altri". E' quanto si è limitato a rispondere il segretario della Lega, Matteo Salvini sullo spiraglio che, secondo il premier Draghi, ci sarebbe ancora attraverso una conferenza dei capigruppo da convocarsi al Senato per la 'sopravvivenza' della delega fiscale, rimasta al palo di questa legislatura. Salvini l'ha detto a margine di un'iniziativa su flat tax e pace fiscale, in corso a Milano. (ANSA).