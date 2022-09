Fisco: Malpezzi a Salvini, noi pronti ad approvare delega

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Salvini definisce un blitz l'approvazione della delega fiscale? In realtà ci stiamo lavorando da tanto ed è stata approvata alla Camera. Per questo da sempre abbiamo dato la nostra disponibilità ad approvarla.

È una riforma importante che prevede una riduzione delle tasse per i redditi medi e bassi, quelli che oggi non riescono a pagare le bollette, e per le imprese, con il superamento graduale dell'IRAP. Dovrebbe essere interesse di tutte le forze politiche approvarla". Lo ha detto a margine di una iniziativa a Crema, Simona Malpezzi, Presidente dei senatori del Pd, replicando ad alcune dichiarazione di Matteo Salvini. (ANSA).