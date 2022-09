Eni, 'difficoltà sull'import di gas algerino? Non risulta' (2)

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Nell'ultima settimana dall'Algeria attraverso il Transmed sono arrivati in Italia mediamente 70 milioni di metri cubi al giorno, che rappresentano circa il 36% del totale delle forniture e sono più di tre volte il flusso che è arrivato dalla Russia nello stesso periodo", fanno ancora sapere dall'Eni precisando che "nel corso degli ultimi anni non si sono mai registrati questi livelli di flussi dall'Algeria durante il mese di settembre".

Secondo quanto riportato dal sito algerino 'Algérie Part', "Sonatrach fatica a reperire i volumi aggiuntivi di gas naturale promessi dall'Algeria all'Italia e l'accordo potrebbe non essere attuato nei tempi previsti".

"Il 18 luglio 2022, Mario Draghi in visita ad Algeri aveva firmato - ricorda il media algerino - un nuovo contratto di fornitura di gas per ridurre la forte dipendenza energetica del suo Paese dalla Russia" ma "secondo le nostre indagini, un nuovo audit interno svolto dalla direzione generale di Sonatrach ha mostrato che la società nazionale di idrocarburi algerina non ha la capacità di mantenere l'impegno preso nel nuovo accordo con l'Italia".

"Nell'arco di una settimana sono stati organizzati 3 incontri di crisi presso la direzione generale di Sonatrach per discutere soluzioni urgenti che consentano di concretizzare i nuovi impegni sul gas conclusi tra Algeria e Italia", aggiunge Algerie Part. (ANSA).