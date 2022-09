Energia:Cgia,nuovo governo dovrebbe fare sostegni per 35 mld (2)

(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - Secondo molti esperti, sostiene ancora la Cgia, gli effetti economici negativi del caro bollette che si sono abbattuti quest'anno su famiglie e imprese sarebbero equiparabili a quelli provocati negli ultimi 2 anni dalla pandemia che, tra le chiusure stabilite per decreto a moltissimi settori economici e le limitazioni alla mobilità delle persone imposte per legge, tra il 2020 e il 2021, sono stati erogati dai governi che si sono succeduti 180 mld di aiuti. Il debito pubblico rispetto al Pil era salito al 155% (anno 2020), tuttavia la crisi sociale è rimasta sotto controllo e ad oggi, il rapporto debito/Pil è sceso al 148%. Con la crisi energetica, invece, nel 2022 le misure per mitigare il caro bollette sono state pari a 58,8 mld.

I primi 100 giorni del nuovo esecutivo saranno irti di problemi e di difficoltà e ci saranno poche risorse economiche a disposizione. Sino al momento in cui l'UE non troverà un accordo sull'introduzione di un tetto al prezzo del gas e al disaccoppiamento di quest'ultimo da quello dell'energia elettrica prodotta con le rinnovabili, l'unica cosa da fare è ristorare imprese e famiglie in difficoltà. In alternativa allo scostamento di bilancio, i 35 mld di euro necessari per "salvare" molte famiglie e altrettante imprese potrebbero essere recuperati attraverso l'inasprimento della tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche: una proposta che, in linea teorica, appare praticabile, anche se va segnalato che con l'attuale tassazione fissata per decreto al 25%, l'erario punta a riscuotere poco più di 10 mld di euro. Pertanto, per incassare i 35 mld bisognerebbe portare il livello di tassazione attorno al 75%. Si ricorda che, tuttavia, le imprese energetiche alla scadenza della prima rata prevista verso la fine dello scorso mese di giugno hanno pagato poco meno di 1 miliardo rispetto ai 4 attesi; "accetterebbero" di vedersi triplicare il preliev (ANSA).