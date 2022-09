Elezioni: assistenti sociali Toscana, impegno per welfare

(ANSA) - FIRENZE, 17 SET - Minorenni e famiglie, violenza di genere e tutela dei soggetti fragili, disabilità e non autosufficienza, salute e servizi sociali territoriali, contrasto della povertà e dell'esclusione, migranti profughi e richiedenti asilo, diritti civili, giustizia, riforma della professione: questi i principali temi su cui gli assistenti sociali della Toscana chiedono, sulla base di un documento predisposto dal loro Consiglio nazionale, un confronto alle forze politiche che si affronteranno nelle elezioni politiche del 25 settembre.

Come viene ricordato, si spiega in una nota, in una lettera a firma della presidente del Consiglio regionale della Toscana dell'Ordine degli assistenti sociali, Rosa Barone, inviata alle segreterie regionali dei partiti, vi è "l'esigenza di rimettere al centro del dibattito pubblico le persone in carne ed ossa con i loro bisogni". Ciò implica "riformulare l'agenda politica sui temi che riteniamo prioritari e che crediamo debbano caratterizzare la campagna elettorale in un momento segnato da emergenze sanitarie, economiche e sociali con conseguenze negative importanti su coloro che sono maggiormente esposti a situazioni di fragilità, vulnerabilità o rischio di emarginazione". Un invito, da parte dei professionisti toscani del sociale, a presentare osservazioni e proposte concrete da esplicitare alla comunità professionale e alle cittadine e cittadini che essa affianca ogni giorno. "Ogni candidato/a - conclude Barone - potrà liberamente scegliere le modalità con cui rispondere alle nostre domande: un documento scritto, un video, una intervista, un incontro". (ANSA).