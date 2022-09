++ Eni, 'difficoltà sull'import di gas algerino? Non risulta' ++

(ANSA) - ROMA, 17 SET - 'A Eni non risulta alcuna difficoltà da parte algerina nella disponibilità presente e futura dei volumi di gas addizionali concordati, che peraltro stanno già arrivando in Italia'. È quanto fa sapere l'Eni dopo le indiscrezioni, provenienti dalla stampa algerina, sulla possibilità che Sonatrach, l'azienda petroliera di Stato del Paese nordafricano, abbia difficoltà a rispettare l'aumento dell'esportazioni di gas verso l'Italia come previsto dagli ultimi accordi firmati con Roma. (ANSA).