Tessile: 10 mln per distretto Prato, firmata intesa

(ANSA) - PRATO, 16 SET - Otto milioni di euro alle imprese del distretto tessile, due milioni di euro al Comune per i progetti di sistema delle imprese. È stato siglato oggi in Municipio a Prato il protocollo d'intesa tra il Comune, le associazioni di categoria e le parti sociali della città per la costituzione del tavolo di coordinamento per condividere la redazione e promozione dei bandi di contributi alle imprese e di interventi di sostegno al settore tessile e moda. Questi ultimi sono possibili grazie al contributo straordinario di 10 milioni di euro che il ministero dell'Economia e delle finanze ed il ministero dello Sviluppo economico hanno assegnato nell'agosto scorso al Comune di Prato in ordine alla crisi che il distretto ha subito su vari fronti.

Per la prima volta vengono indicati dal Governo fondi diretti destinati al distretto tessile: 8 milioni di euro saranno destinati a sostenere i progetti delle imprese, da distribuire tramite appositi bandi. Ai bandi saranno ammissibili progetti dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto industriale pratese, oppure volti alla realizzazione di programmi di investimento, ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. I progetti, dunque, dovranno essere riconducibili ad una o più delle seguenti linee di intervento: sostenibilità socio-ambientale della produzione, trasformazione tecnologica e digitale e innovazione dell'impresa e rafforzamento della filiera produttiva. I restanti 2 milioni di euro saranno utilizzati dal Comune per sostenere la realizzazione dei progetti di sistema. (ANSA).