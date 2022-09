Rischio frane per addetti Pmi, Liguria seconda in Italia

(ANSA) - GENOVA, 16 SET - Riguardo al rischio frane per gli addetti delle piccole e medie imprese (Pmi) la Valle d'Aosta evidenzia i livelli di rischiosità più alti (32,9% addetti in classi di rischio alta o molto alta), seguita dalla Liguria (15,3%), mentre le altre regioni italiane fanno registrare incidenze inferiori al 10%. L'area che presenta una maggiore quota di addetti di Pmi in zone ad alto rischio di alluvione è invece il Nord-Est (21,9% del totale), con una forte incidenza registrata in Emilia Romagna (43,9%), seguito dal Centro (16,1%), dove è significativa l'esposizione della Toscana (39,2%), e dal Nord-Ovest (4,9%), trainato dal dato della Liguria (21,2%). Lo evidenzia il Rapporto Regionale Pmi (Piccole medie imoprese) 2022 realizzato da Confindustria che mette in evidenza per ciascuna regione italiana la quota di addetti di Pmi in zone ad alto rischio fisico. Dopo cinque anni consecutivi di crescita, il rapporto evidenzia inoltre che la pandemia per Covid ha determinato una contrazione del numero di Pmi. In base agli ultimi dati demografici e di bilancio disponibili, nel 2020 in Liguria c'erano 2900 Pmi, con una variazione rispetto al 2019 pari a -3,2%, -8,1% rispetto al 2007. (ANSA).