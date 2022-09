Pensioni: Meloni, rendere strutturale opzione donna

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Vanno combattute le ingiustizie del sistema pensionistico". Così esordisce la leader di Fdi Giorgia Meloni rispondendo, a Radio Anch'io, ad una domanda al riguardo.

E tra le proposte lancia quella di rendere strutturali le norme di uscita definite "opzione donna". "Un meccanismo simile - aggiunge - potrebbe essere studiato per le pensioni degli uomini".

Meloni fa quindi riferimento a incentivi di uscita finanziati in parte dalle imprese, alla necessità di alzare le pensioni minime e alla ridefinizione del sistema di adeguamento dell' età pensionistica alle aspettative di vita. "Non ci si può affidare solo ad un algoritmo automatico", dice ancora. (ANSA).