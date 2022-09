Pensioni: Fratoianni, dibattito sull'età scomparirà

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "Bisogna evitare che la Fornero si traduca in condizioni peggiorative per chi va in pensione. Poi, il dibattitto sull'età pensionabile sarà destinato a scomparire con le nuove generazioni che guadagnano molto poco e fanno lavori discontinui, con il rischio di non poter andare proprio in pensione. C'è quindi il problema delle garanzie future per i giovani di oggi". Lo afferma Nicola Fratoianni parlando al Forum Ansa. (ANSA).