P.a: Istat, via a piattaforma per misura customer experience (2)

(ANSA) - ROMA, 16 SET - La finalità, si legge nel testo, "è ottenere un quadro chiaro della qualità del servizio percepita dal cittadino a livello nazionale, superando gli attuali meccanismi di rilevazione autonoma delle varie amministrazioni pubbliche non correlati tra loro e quindi non comparabili".

Il progetto si basa su "una piattaforma unica per la raccolta uniforme, l'elaborazione, la gestione e l'analisi dei dati": la struttura del questionario e la piattaforma di rilevazione saranno le stesse per tipologia di amministrazione e di servizio, "al fine di avere un'esperienza uniforme per il cittadino, una maggiore facilità di rilascio di nuovi format e la semplificazione nella gestione delle tematiche privacy".

