Morto Arcivescovo di Cosenza:vicinanza Confindustria e Ance

(ANSA) - CATANZARO, 16 SET - "I presidenti di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli e di Ance Cosenza Giovan Battista Perciaccante si uniscono al dolore della comunità per la scomparsa dell'Arcivescovo di Cosenza Bisignano Monsignor Nolè".

Lo riporta una nota dell'associazione degli industriali cosentini.

"Ne ricorderemo, con un senso di profonda stima e gratitudine - affermano Amarelli e Perciaccante - l'alto profilo umano, la profondità del pensiero e delle riflessioni, l'apporto di idee, la concretezza dell'azione, la capacità di fare rete e di coinvolgimento delle istituzioni e della comunità nel progetto di mettere al centro le persone con le loro necessità ed aspirazioni, di aiutare i più deboli e gli emarginati, per realizzare in maniera compiuta percorsi di coesione sociale.

Come cittadini ed imprenditori siamo vicini alla Chiesa ed alla collettività in questo momento di smarrimento e preghiera".

(ANSA).