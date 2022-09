Metalmeccanici: Fim, Inps certifica dati incompleti

(ANSA) - ROMA, 16 SET - "E' veramente singolare che l'Inps con dati incompleti abbia unilateralmente deciso di certificare la rappresentanza dei sindacati dei metalmeccanici nelle aziende in cui viene applicato il contratto di Federmeccanica-Assistal".

Lo afferma la Fim-Cisl, a proposito del dato sulla rappresentanza, sostenendo che quello "comunicato dalla Fiom è inesatto e incompleto, oltre a non considerare un mondo dei metalmeccanici profondamente cambiato anche sotto il profilo della rappresentanza".

"Le segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm - prosegue - non hanno ancora concluso la certificazione del voto Rsu nei diversi territori, sono in corso da parte delle segreterie nazionali una serie di verifiche su dati incongruenti e errati pervenuti dai territori relativi ai rinnovi Rsu nei metalmeccanici".

Per quanto riguarda il dato degli iscritti, la Fim sostiene inoltre di aver "denunciato da tempo il fatto che c'è un dato di 'evasione' elevato da parte delle aziende nel dichiarare gli effettivi iscritti al sindacato" e di aver "più volte sollecitato la necessità di rendere obbligatoria e non facoltativa, la comunicazione sul dato di rappresentanza dei lavoratori iscritti al sindacato". (ANSA).