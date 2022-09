Lucart:da pool banche finanziamento 101mln con garanzia Sace

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Potenziare gli investimenti per l'economia circolare. Questo l'obiettivo del finanziamento da 101 milioni di euro erogato a Lucart SpA, gruppo attivo nella carta con doversi marchi fra cui Tenderly, concesso da un pool di istituti. Lo si legge in una nota secondo cui gli istituti di credito sono UniCredit (nel ruolo di Global Coordinator e Intercreditor Agent), Bnl Bnp BNP Paribas, Banco Bpm, Bper Banca, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo-Divisione Imi Corporate & Investment Banking (tutti Joint Mandated Lead Arrangers con UniCredit) e Mps Capital Services. UniCredit e Intesa Sanpaolo hanno svolto anche il ruolo di Sustainability Coordinator, Facility Agent e Agenti SACE.

L'operazione è assistita da Garanzia Sace, ha una durata di 6 anni e si articola in quattro finanziamenti, due dei quali Sustainability-Linked grazie all'introduzione di obiettivi di sostenibilità concordati con i due Sustainability Coordinator.

Gli obiettivi individuati riguardano temi rilevanti per Lucart e per il settore di appartenenza, anche alla luce del Pnrr, quali la riduzione dei consumi idrici e il recupero dei rifiuti.

La somma a disposizione della storica azienda lucchese - che si distingue per i continui progressi in innovazione e sostenibilità - è destinata a supportare e a dare continuità agli investimenti a sostegno dell'economia circolare e dell'implementazione, nella catena di produzione, di impianti e macchinari con maggiore efficientamento delle risorse idriche ed energetiche. (ANSA).