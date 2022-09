Istat, torna a crescere l'export, +4,1% a luglio (2)

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Diminuiscono anche le vendite italiane verso Svizzera (-10,8%) e Giappone (-17,7%). In generale, la crescita annua dell'export in valore è molto più sostenuta verso l'area Ue (+21,8%) rispetto ai mercati extra Ue (+14,2%). Anche su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso entrambe le aree (+5,7% per i mercati extra-europei e 2,6% per l'area Ue).

A luglio 2022 i prezzi all'importazione crescono dello 0,9% su base mensile e del 20,6% su base annua (era +21,5% a giugno).

Nei primi sette mesi del 2022, la crescita tendenziale delle esportazioni (+21,8%) è dovuta in particolare all'aumento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+23,2%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+44,6%), prodotti petroliferi raffinati (+112,5%), sostanze e prodotti chimici (+27,9%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+19,5%). (ANSA).