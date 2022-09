Inflazione: Istat conferma, a agosto tocca l'8,4%, top da 85 (2)

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Segnano dei picchi anche l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, che tocca il 4,4% (non era così da maggio 1996 quando fu +4,7%) e quella al netto dei soli beni energetici (+5%).

"L'accelerazione dell'inflazione su base tendenziale si deve prevalentemente da una parte ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%), in particolare degli Energetici non regolamentati (da +39,8% a +41,6%; i prezzi dei Beni energetici regolamentati continuano a registrare una crescita molto elevata ma stabile a +47,9%), e dall'altra a quelli dei Beni alimentari lavorati (da +9,5% a +10,4%) e dei Beni durevoli (da +3,3% a +4,2%)", si legge nella nota.

L'inflazione acquisita per il 2022 è del +7% per l'indice generale e a +3,5% per la componente di fondo.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dello 0,9% su base mensile e del 9,1% su base annua (da +8,4% nel mese precedente) ed è stato rivisto al rialzo dalla stima preliminare di +9%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, registra un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,1% su base annua.

(ANSA).