Gas: imprese autotrasporto piattaforma per bonus nel caos

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Dopo 6 mesi di attese, rinvii, incontri e procedure, anche gli autotrasportatori di Torino e del Piemonte non sono ancora riusciti a ottenere il credito d'imposta del 28% sugli acquisti di gasolio effettuati nel primo trimestre di quest'anno. Il Governo, a marzo, infatti, aveva stanziato 500 milioni di euro per il settore per mitigare gli effetti del caro carburante. Tutto questo nonostante da 2 giorni sia operativa la piattaforma dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per caricare le domande per ottenere il credito.

"Purtroppo, nonostante le rassicurazioni ricevute nelle settimane scorse - spiegano da Confartigianato Trasporti Torino - e gli incontri preliminari che Confartigianato ha avuto con l'Agenzia delle Dogane e il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, sulle procedure, la piattaforma on-line appositamente creata non è stata all'altezza della situazione, provocando disagi e malcontento tra migliaia di operatori a cui è stato negato di completare correttamente il caricamento delle istanze". Confartigianato Torino, sta ricevendo segnalazioni sulle difficoltà incontrate dalle imprese, bloccate nella loro operatività, a causa di problemi informatici legati all'accesso e all'autorizzazione.

In Piemonte sono oltre 6.000 imprese artigiane dell'autotrasporto che creano lavoro per 15mila addetti circa con una dimensione media per azienda di 2,8 addetti per ogni realtà. (ANSA).